|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:38
А не до хрена ли для этих убогих, которые голосуют по законам, не читая их совсем?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:29
Чем разумно ? Представим страну, населенную "папуасами", которые с трудом умают читать и все что они в жизни делают это сорвал банан , посрал под куст и поспал. Есть небольшой процент умных людей, которые допустим, занимаются экспортом этих бананов или добычей полезных ископаемых. Какая будет средняя зп в этой стране - очевидно что чуть выше чем у типичных папуасов. Пойдет ли образованный человек на зарплату "папуаса" - очевидно нет. В результате придет либо папуас . либо вор.
В точности это же мы видим и у нас в стране.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:08
Re: Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100.
Зачем стране папуасов какие то хитрожопые, которые организовали вывоз бананов, принадлежащих общине, для своего личного обогащения ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:35
Re: Арахамія: зарплата нардепів має становити від 70 до 100.
Так они и так долларовые миллионеры, зачем им еще больше повышать зарплату?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:13
Предполагаю, что если бы депутатам установили зарплату на уровне минимальной, то всё равно никто бы не сложил досрочно своих полномочий.
Анекдот про гаишника помните: .. а тут что ещё и зарплату платят?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:10
арахіс, нульовий по результатах, базікає про підвищення зп?
зросте економіка-зросте зп.
а поки не відробив і того, що отримує.
|