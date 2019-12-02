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У грудні овочі борщового набору
подешевшали на третину -...

У грудні овочі борщового набору подешевшали на третину -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:49

У грудні овочі борщового набору подешевшали на третину -...

Пропонуємо до обговорення:
Оптові ціни на імпортні огірки і помідори в останній тиждень грудня знизилися на 12%, а овочі борщового набору в Україні подешевшали на третину.

Дивися повний текст У грудні овочі борщового набору подешевшали на третину - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:49

А де квасоля і м*ясо?
Тоді частково компенсую недостающі данні: м*ясо в цьому році подорожчало на 33%, а якщо врахувати ще й зміцнення валюти - то виходить всі 44%.
jeugen
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