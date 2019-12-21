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МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:08
Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра сказав, що МВС ініціює підвищення розміру штрафів за деякі правопорушення.
Дивися повний текст МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:08
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