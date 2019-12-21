Заступник міністра сказав, що МВС ініціює підвищення розміру штрафів за деякі правопорушення.
Дивися повний текст МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:08
МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:20
"...є пропозиція не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків." - у этого кадра мозги совсем атрофировались ?
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