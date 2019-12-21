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МВС планує підвищити
штрафи за порушення ПДР

МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:08

МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР

Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра сказав, що МВС ініціює підвищення розміру штрафів за деякі правопорушення.

Дивися повний текст МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:08

ДАИ,ДАИ,ДАИ.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:20

"...є пропозиція не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків." - у этого кадра мозги совсем атрофировались ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:38

LutsMan, а что не так? или предлагаете сажать? но тогда коррупция взлетит на невиданную высоту. наказание должно быть неотвратимым и соразмерным проступку. тогда кол-во нарушений снизится.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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