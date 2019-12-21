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МВС планує підвищити
штрафи за порушення ПДР

МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:08

МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР

Пропонуємо до обговорення:
Заступник міністра сказав, що МВС ініціює підвищення розміру штрафів за деякі правопорушення.

Дивися повний текст МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:08

ДАИ,ДАИ,ДАИ.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:20

"...є пропозиція не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків." - у этого кадра мозги совсем атрофировались ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:38

LutsMan, а что не так? или предлагаете сажать? но тогда коррупция взлетит на невиданную высоту. наказание должно быть неотвратимым и соразмерным проступку. тогда кол-во нарушений снизится.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:51

Самой нищей стране где 8 млн получают 2000 грн. пенсии - 3400 грн. многовато. С другой стороны для элиты - 510 грн. это не деньги потому или процент от доходов или не финансовые штрпфы- забырать права на месяц два и т.д. смотря какие пдд нарушил
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:51

  l4567 написав:Самой нищей стране где 8 млн получают 2000 грн. пенсии - 3400 грн. многовато. С другой стороны для элиты - 510 грн. это не деньги потому или процент от доходов или не финансовые штрпфы- забырать права на месяц два и т.д. смотря какие пдд нарушил


Действительно, нарушения бывают злостные, сознательные и непреднамеренные. С тяжёлыми последствиями и без оных. Наказание должно быть справедливым, соразмерном вине и неотвратимым. Нельзя на одну доску ставить невнимательного дедушку, везущего умирающую бабушку в больницу на виды видавшем жигулёнке, с наглым бухим мажором на папином Бентли, полным лебедей из кабака. После такого штрафа дед помрёт с голоду или от инфаркта, а мажор просто останется на следующий день без привычного ланча.
Наказывать надо индивидуально, исходя из материального благосостояния, либо по декларации, либо по справке из пенсионного фонда, либо по марке авто.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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