Заступник міністра сказав, що МВС ініціює підвищення розміру штрафів за деякі правопорушення.
Дивися повний текст МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:08
МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:20
"...є пропозиція не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків." - у этого кадра мозги совсем атрофировались ?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:38
LutsMan, а что не так? или предлагаете сажать? но тогда коррупция взлетит на невиданную высоту. наказание должно быть неотвратимым и соразмерным проступку. тогда кол-во нарушений снизится.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:51
Самой нищей стране где 8 млн получают 2000 грн. пенсии - 3400 грн. многовато. С другой стороны для элиты - 510 грн. это не деньги потому или процент от доходов или не финансовые штрпфы- забырать права на месяц два и т.д. смотря какие пдд нарушил
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:51
Действительно, нарушения бывают злостные, сознательные и непреднамеренные. С тяжёлыми последствиями и без оных. Наказание должно быть справедливым, соразмерном вине и неотвратимым. Нельзя на одну доску ставить невнимательного дедушку, везущего умирающую бабушку в больницу на виды видавшем жигулёнке, с наглым бухим мажором на папином Бентли, полным лебедей из кабака. После такого штрафа дед помрёт с голоду или от инфаркта, а мажор просто останется на следующий день без привычного ланча.
Наказывать надо индивидуально, исходя из материального благосостояния, либо по декларации, либо по справке из пенсионного фонда, либо по марке авто.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:19
Re: МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР
Криминальная ответственность есть разная. Например, кому-то будет достаточно влепить "год условно" и следующие 12 месяцев он будет тише воды и ниже травы - может и поумнеет заодно., а если нет, то , извините, но таким ди%%%ам место в тюрьме.
Так это же прекрасно! Любой водитель, когда начнёт понимать, что стоимость "бутылки пива" у него в крови приближается к стоимости его автомобиля, начнёт: 1) вызывать такси, 2) заказывать услугу "драйвер", 3) ехать домой маршруткой, 4) идти ночевать к друзьям, 5) спать прямо там, где наливали и т.д. Прошу заметить - вариантов МОРЕ, было бы желание. А пока водители могут себе позволить платить в карман, до тех пор они будут платить в карман. И количество разводняка от полиции уменьшиться на порядок, потому как любой, кому "надули бутылку пива" будет до последнего сражаться за свои БОЛЬШИЕ деньги, а не тупо платить. Сами знаете - сейчас для полиции ст.130 (пьянка) самая доходная.
PS: наши умники не сами это придумали - в России уже ввели уголовку за повторную пьянку за рулем (см. статья 264.1 УК РФ).
Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:17
Re: МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР
Т.е. функции МВД свелись к функциям ГАИ.... Эти хипстеры только и катаются по двое по трое на машинках, а порядка на улицах и во дворах никакого...... Детский сад
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