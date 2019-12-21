МВС планує підвищити штрафи за порушення ПДР

Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:19

RomanTik написав: LutsMan, а что не так? или предлагаете сажать? LutsMan, а что не так? или предлагаете сажать?

RomanTik написав: но тогда коррупция взлетит на невиданную высоту. но тогда коррупция взлетит на невиданную высоту.

Криминальная ответственность есть разная. Например, кому-то будет достаточно влепить "год условно" и следующие 12 месяцев он будет тише воды и ниже травы - может и поумнеет заодно., а если нет, то , извините, но таким ди%%%ам место в тюрьме.Так это же прекрасно!Любой водитель, когда начнёт понимать, что стоимость "бутылки пива" у него в крови приближается к стоимости его автомобиля, начнёт: 1) вызывать такси, 2) заказывать услугу "драйвер", 3) ехать домой маршруткой, 4) идти ночевать к друзьям, 5) спать прямо там, где наливали и т.д. Прошу заметить - вариантов МОРЕ, было бы желание. А пока водители могут себе позволить платить в карман, до тех пор они будут платить в карман. И количество разводняка от полиции уменьшиться на порядок, потому как любой, кому "надули бутылку пива" будет до последнего сражаться за свои БОЛЬШИЕ деньги, а не тупо платить. Сами знаете - сейчас для полиции ст.130 (пьянка) самая доходная.PS: наши умники не сами это придумали - в России уже ввели уголовку запьянку за рулем (см. статья 264.1 УК РФ).