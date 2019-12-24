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В Україну надійшло $1,67
млрд інвестицій - Мінфін

В Україну надійшло $1,67 млрд інвестицій - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:04

В Україну надійшло $1,67 млрд інвестицій - Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
За даними Міністерства фінансів України, за 9 місяців 2019 року в економіку надійшло 1,67 мільярда доларів прямих іноземних інвестицій.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:05

Ну какие там нафиг инвестиции, статья что б тупо сбить градус , нерезиденты ввели бабки на время ,теперь начали выводить .
art_kovka
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:19

В 2018 было 2.355 млрд. По итогу этого года будет столько же. По сути это ничего в плане инвестирования страны. В три раза меньше , чем в 2005 году.
diggilito
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