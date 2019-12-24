За даними Міністерства фінансів України, за 9 місяців 2019 року в економіку надійшло 1,67 мільярда доларів прямих іноземних інвестицій.
Дивися повний текст В Україну надійшло $1,67 млрд інвестицій - Мінфін.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:04
В Україну надійшло $1,67 млрд інвестицій - Мінфін
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Дивися повний текст В Україну надійшло $1,67 млрд інвестицій - Мінфін.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:05
Ну какие там нафиг инвестиции, статья что б тупо сбить градус , нерезиденты ввели бабки на время ,теперь начали выводить .
Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:19
В 2018 было 2.355 млрд. По итогу этого года будет столько же. По сути это ничего в плане инвестирования страны. В три раза меньше , чем в 2005 году.
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