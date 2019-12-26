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Що чекають українці від
курсу долара в 2020 році

Що чекають українці від курсу долара в 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:52

Що чекають українці від курсу долара в 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Дивися повний текст Що чекають українці від курсу долара в 2020 році.
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