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Кабмін зобов'язав "Нафтогаз"
негайно заплатити 8,5...

Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" негайно заплатити 8,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:09

Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" негайно заплатити 8,5...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 26 грудня.

Дивися повний текст Кабмін зобов'язав \"Нафтогаз\" негайно заплатити 8,5 мільярда до бюджету.
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