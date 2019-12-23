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Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" негайно заплатити 8,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 26 грудня.
Дивися повний текст Кабмін зобов'язав \"Нафтогаз\" негайно заплатити 8,5 мільярда до бюджету
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:09
закончились денешки у зеленых популистов
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:12
Премии вернуть и бюджет пополнен
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