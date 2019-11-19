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Microsoft спростить встановлення
драйверів і оновлень у...

Microsoft спростить встановлення драйверів і оновлень у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:18

Microsoft спростить встановлення драйверів і оновлень у...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft працює над новими і більш простими шляхами установки драйверів і оновлень, не пов'язаних з безпекою, в Windows 10. Про це було оголошено під час випуску Windows 10 Build 19536.

Дивися повний текст Microsoft спростить встановлення драйверів і оновлень у Windows 10.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:18

Раджу переходити на Linux, особливо якщо вашому комп'ютеру більше 4 років.
Sergius
 
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