Помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна і Російська Федерація можуть підписати контракт про транзит газу вже цими вихідними.
Дивися повний текст У Зеленського розповіли, коли Україна і Росія зможуть підписати газовий контракт.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:24
У Зеленського розповіли, коли Україна і Росія зможуть...
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Дивися повний текст У Зеленського розповіли, коли Україна і Росія зможуть підписати газовий контракт.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:24
Кто виновен в затягивании подписания и зачем в Вене встречаться, в Украине, в крайнем в Белорусии подписывать, незачем шиковать, економику развивать нужно
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