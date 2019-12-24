RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Зеленського розповіли, коли
Україна і Росія зможуть...

У Зеленського розповіли, коли Україна і Росія зможуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:24

У Зеленського розповіли, коли Україна і Росія зможуть...

Пропонуємо до обговорення:
Помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна і Російська Федерація можуть підписати контракт про транзит газу вже цими вихідними.

Дивися повний текст У Зеленського розповіли, коли Україна і Росія зможуть підписати газовий контракт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92621
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:24

Кто виновен в затягивании подписания и зачем в Вене встречаться, в Украине, в крайнем в Белорусии подписывать, незачем шиковать, економику развивать нужно
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sanyok і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оржель повідомив, скільки Україна отримає від транзиту...
R2 » Чет 26 гру, 2019 14:17
2 113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 16:35
jeugen
Кличко розповів, коли в Києві почнуть ремонтувати хрущовки
R2 » Вів 24 гру, 2019 23:39
2 161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 09:09
alex2013a90
Коли ринок землі можуть відкрити для іноземців
R2 » Сер 25 гру, 2019 13:29
4 203
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2019 21:25
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (313)
27.12.2019 13:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.