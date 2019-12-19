За інформацією на 12:20, розміщеною в сервісі "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" більший, ніж "Продам" (32,372 млн і 19,649 млн гривень відповідно).
Дивися повний текст Курс готівкового долара.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:27
Курс готівкового долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс готівкового долара.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:27
что то я пропустил крах экономики что за день так курс поменялся ? спекулянты тоже люди хотят на новый год на карибы )))
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