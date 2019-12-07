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«Укравтодор» встановлює на
техніку GPS-маячки, щоб...

«Укравтодор» встановлює на техніку GPS-маячки, щоб...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:30

«Укравтодор» встановлює на техніку GPS-маячки, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
На дорожню техніку "Укравтодору" встановлюють GPS-трекери для контролю за прибиранням снігу на дорогах взимку. Про це повідомляється на сайті Державного агентства автомобільних доріг України.

Дивися повний текст «Укравтодор» встановлює на техніку GPS-маячки, щоб стежити за прибиранням снігу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:30

Проверить сколько уже потрачено на типа чистку снега, количество топлива, закупки соли, то можна три зимы пережить, снежные
bklochok
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