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«Укравтодор» встановлює на техніку GPS-маячки, щоб...
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:30
Пропонуємо до обговорення:
На дорожню техніку "Укравтодору" встановлюють GPS-трекери для контролю за прибиранням снігу на дорогах взимку. Про це повідомляється на сайті Державного агентства автомобільних доріг України.
Дивися повний текст «Укравтодор» встановлює на техніку GPS-маячки, щоб стежити за прибиранням снігу
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R2
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:30
Проверить сколько уже потрачено на типа чистку снега, количество топлива, закупки соли, то можна три зимы пережить, снежные
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bklochok
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