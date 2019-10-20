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Rolls-Royce завершила складання планера рекордно...
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:34
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Rolls-Royce завершила складання планера одномісного електричного літака проекту ACCEL, з яким націлилася встановити новий рекорд швидкості серед літальних апаратів такого класу. Презентація ЛА, що отримав назву ionBird, пройшла на території аеропорту Глостершир, розташованому на заході Англії.
Дивися повний текст Rolls-Royce завершила складання планера рекордно швидкого електролітака
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:34
Если бы заводы АН завершили сборку, то приятно, а так ничего удивительного
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bklochok
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