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"Нафтогаз" перерахував
державі 13 мільярдів

"Нафтогаз" перерахував державі 13 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:32

"Нафтогаз" перерахував державі 13 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" перерахував державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" перерахував державі 13 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:32

Вот эти 13 млрд и качнули рынок.
Rainbow
 
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