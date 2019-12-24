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В Україні планують встановити плату за проїзд іноземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:56
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України планує в 2020 році підготувати законопроект, що передбачає введення оплати за проїзд по дорогах України для вантажних автомобілів з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст В Україні планують встановити плату за проїзд іноземних вантажівок дорогами України - Мінінфраструктури
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:56
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