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В Україні планують встановити
плату за проїзд іноземних...

В Україні планують встановити плату за проїзд іноземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:56

В Україні планують встановити плату за проїзд іноземних...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України планує в 2020 році підготувати законопроект, що передбачає введення оплати за проїзд по дорогах України для вантажних автомобілів з іноземною реєстрацією.

Дивися повний текст В Україні планують встановити плату за проїзд іноземних вантажівок дорогами України - Мінінфраструктури.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:56

Давно пора!
Молодци.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:35

  Rainbow написав:Давно пора!
Молодци.

Теперь Украину не только самолеты облетают, а и грузовики объезжать будут.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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