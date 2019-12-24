В Україні планують встановити плату за проїзд іноземних...
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Європейці не їздять із недопустимим перевантаженням. Розбивають дороги якраз таки свої, краще би контролювали і штрафували своїх таких хитрозроблених. Всі плачуться що у нас погані дороги. Але навіть якби у нас робили дороги за космічними нанотехнологіями, ніяка дорога не витримає фуру із перевантаженням у 100 і більше тон.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.