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Коли інспектори можуть забрати авто на штрафмайданчик:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:53
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R2
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:54
Авто перешкоджає руху коли перешкоджає, а не коли "А, Б та В"
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alexander_khirhyalan
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