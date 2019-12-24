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Коли інспектори можуть забрати
авто на штрафмайданчик:...

Коли інспектори можуть забрати авто на штрафмайданчик:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:53

Коли інспектори можуть забрати авто на штрафмайданчик:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат".

Дивися повний текст Коли інспектори можуть забрати авто на штрафмайданчик: штрафи за транспортування.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:54

Авто перешкоджає руху коли перешкоджає, а не коли "А, Б та В"
alexander_khirhyalan
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