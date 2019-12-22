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Місцеві ради почали зменшувати тарифи на тепло для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:04
Пропонуємо до обговорення:
У Кабінеті міністрів України повідомили, що місцеві органи влади почали переглядати тарифи на опалення для населення. У деяких містах тарифи знизили майже на 30%.
Дивися повний текст Місцеві ради почали зменшувати тарифи на тепло для населення - уряд
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R2
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:04
Интересный тест на "мафиозность" : где не уменьшат, или будет самый большой тариф - там мафия процветает.
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zloy_ukr
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