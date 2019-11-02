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Авіакомпанії, що відмовляють пасажирам у компенсації за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:05
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанії Tunisair, Vueling, Ernest Airlines, Bulgaria Air і Blue Air в 2019 році відхиляли більше 99% обґрунтованих претензій на отримання компенсації через скасування або затримку рейсу, повідомили в компанії AirHelp, яка займається захистом прав пасажирів.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:05
Мені AirHelp вибив 150 євро за 4-годинну затримку рейсу WizzAir з Києва. Що цікаво, квиток коштував 15 євро :)
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