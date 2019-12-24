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Кабмін скасував обмеження монетизації пільг на комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:00
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України вніс зміни до процедури переходу на грошову форму виплати пільг на житлово-комунальні послуги.
Дивися повний текст Кабмін скасував обмеження монетизації пільг на комуналку
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:00
Для людей лучше, власть работает, но не все
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bklochok
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