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Windrose передумала літати з
Івано-Франківська в Бухарест

Windrose передумала літати з Івано-Франківська в Бухарест
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:47

Windrose передумала літати з Івано-Франківська в Бухарест

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія Windrose відмовилася від ідеї запуску рейсів Івано-Франківськ - Бухарест.

Дивися повний текст Windrose передумала літати з Івано-Франківська в Бухарест.
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