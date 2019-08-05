Авіакомпанія Windrose відмовилася від ідеї запуску рейсів Івано-Франківськ - Бухарест.
Дивися повний текст Windrose передумала літати з Івано-Франківська в Бухарест.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:47
Windrose передумала літати з Івано-Франківська в Бухарест
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Windrose передумала літати з Івано-Франківська в Бухарест.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:47
Глупей идею я ещё не слышал. Надеятся, что лыжники из Румынии, где горнолыжные курорты дешевле, полетят в дорогой Буковель??
Это все равно что открыть авиарейс Херсон-Одесса, надеясь что люди будут летать на море )))
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