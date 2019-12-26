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Суперечки можна буде розв'язувати
поза судом: Кабмін...

Суперечки можна буде розв'язувати поза судом: Кабмін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:40

Суперечки можна буде розв'язувати поза судом: Кабмін...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Суперечки можна буде розв'язувати поза судом: Кабмін схвалив закон про медіаторів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:40

узаконення кримінальних рішал?
чим далі тим цікавіше.
igorbuda52
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