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Україна стягнула перший штраф за порушення авіапростору...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:03
Пропонуємо до обговорення:
Україна стягнула перший штраф за порушення авіапростору в включеному Криму. Як повідомляється на сторінці Повітряних сил Збройних сил в Facebook, п'ять років Україна намагається залучити до фінансової відповідальності іноземні авіакомпанії, повітряні судна яких порушують повітряний простір в межах тимчасово окупованій Росією Автономної Республіки Крим.
Дивися повний текст Україна стягнула перший штраф за порушення авіапростору в Криму
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