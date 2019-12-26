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Україна стягнула перший штраф
за порушення авіапростору...

Україна стягнула перший штраф за порушення авіапростору...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:03

Україна стягнула перший штраф за порушення авіапростору...

Пропонуємо до обговорення:
Україна стягнула перший штраф за порушення авіапростору в включеному Криму. Як повідомляється на сторінці Повітряних сил Збройних сил в Facebook, п'ять років Україна намагається залучити до фінансової відповідальності іноземні авіакомпанії, повітряні судна яких порушують повітряний простір в межах тимчасово окупованій Росією Автономної Республіки Крим.

Дивися повний текст Україна стягнула перший штраф за порушення авіапростору в Криму.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:04

Re: Україна стягнула перший штраф за порушення авіапростору.

"Стянула" - это в русской версии заголовка звучит хорошо :D
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:25

Не названо с кого получили штраф.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 22:45

Re: Україна стягнула перший штраф за порушення авіапростору.

Слегка названо, но для прочтения нужно пройти по ссылке на сайт и там найти оригинал новости (кстати, "Украина стянула" - это именно оттуда): https://www.unian.net/economics/transpo ... video.html
Казахи какие-то.
moveton
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