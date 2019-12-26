Україна стягнула перший штраф за порушення авіапростору...
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Україна стягнула перший штраф за порушення авіапростору в включеному Криму. Як повідомляється на сторінці Повітряних сил Збройних сил в Facebook, п'ять років Україна намагається залучити до фінансової відповідальності іноземні авіакомпанії, повітряні судна яких порушують повітряний простір в межах тимчасово окупованій Росією Автономної Республіки Крим.