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Простіше розлучитися, ніж когось звільнити, - Гончарук...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:08
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у випуску новин "Сегодня".
Дивися повний текст Простіше розлучитися, ніж когось звільнити, - Гончарук про зміни до Трудового кодексу
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