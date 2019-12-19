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Як визначити майбутній
розмір пенсії

Як визначити майбутній розмір пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 23:20

Як визначити майбутній розмір пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Дивися повний текст Як визначити майбутній розмір пенсії.
R2
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