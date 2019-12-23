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Mazda відкликає понад 53 тисячі авто через небезпечну...
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Додано: Суб 28 гру, 2019 07:05
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mazda представила в Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) США повідомлення про програмний дефект, пов'язаний з безпекою. Його виявили у деяких автомобілях Mazda3 2019 модельного року і 2020 модельного року.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 07:05
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