RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Mazda відкликає понад 53
тисячі авто через небезпечну...

Mazda відкликає понад 53 тисячі авто через небезпечну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 07:05

Mazda відкликає понад 53 тисячі авто через небезпечну...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mazda представила в Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) США повідомлення про програмний дефект, пов'язаний з безпекою. Його виявили у деяких автомобілях Mazda3 2019 модельного року і 2020 модельного року.

Дивися повний текст Mazda відкликає понад 53 тисячі авто через небезпечну програмну помилку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92631
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 07:05

Как тонко, тоньше только хакеры....
yurii_kruhlov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 16.10.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Majestic-12 [Bot], MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли інспектори можуть забрати авто на штрафмайданчик:...
R2 » П'ят 27 гру, 2019 15:53
1 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 15:54
alexander_khirhyalan
Генерацію АЕС примусово знизили через низький попит і... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 23 гру, 2019 14:40
38 2737
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 17:02
Kudrjavuy
Хакер вкрав з банківських карток українців понад 1... 1, 2
R2 » Вів 24 гру, 2019 10:20
12 762
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2019 01:01
NetSerpent

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.