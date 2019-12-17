У Нацбанку не бояться, що українці почнуть конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо банки знизять ставки.
Дивися повний текст Гривневі депозити вигідніші за валютні — Нацбанк.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 10:12
Гривневі депозити вигідніші за валютні — Нацбанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривневі депозити вигідніші за валютні — Нацбанк.
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:12
ага, відсоткова ставка вже нас захистила в 1997, 2008 і 2014.
спочатку з 1,8 до 5 за бакс, потім при люлі з 5 до 8, ну і при кулівлоб хз 8 до 30.
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:06
Re: Гривневі депозити вигідніші за валютні — Нацбанк
А тепер заходимо на останню декларацію першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової:
В чому і де зберігає свої власні кошти Рожкова:
Я розумію що Рожкова дуже багата особа, адже ії заробітня плата в місяць складає 275 075 грн. але чи не переплачують платники податків за такі дурні поради Рожковій?
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