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Гривневі депозити вигідніші
за валютні — Нацбанк

Гривневі депозити вигідніші за валютні — Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:12

Гривневі депозити вигідніші за валютні — Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку не бояться, що українці почнуть конвертувати гривневі депозити у валюту, якщо банки знизять ставки.

Дивися повний текст Гривневі депозити вигідніші за валютні — Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:12

ага, відсоткова ставка вже нас захистила в 1997, 2008 і 2014.
спочатку з 1,8 до 5 за бакс, потім при люлі з 5 до 8, ну і при кулівлоб хз 8 до 30.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 11:06

Re: Гривневі депозити вигідніші за валютні — Нацбанк

А тепер заходимо на останню декларацію першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової:
https://declarations.com.ua/declaration ... c41d056a27
В чому і де зберігає свої власні кошти Рожкова:
У банках - 182 грн + 69210 грн, 1575 USD, 2744 USD.

Готівкові кошти - 285000 USD, 4500 EUR, 348723 грн.

У годинниках - OMEGA 228000 грн, Chopard 145000 грн, Ulysse Nardin 260000 грн.

Я розумію що Рожкова дуже багата особа, адже ії заробітня плата в місяць складає 275 075 грн. але чи не переплачують платники податків за такі дурні поради Рожковій?
BIGor
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