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В Україні припинилося зростання зарплат (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 гру, 2019 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Дивися повний текст В Україні припинилося зростання зарплат (інфографіка)
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Додано: Суб 28 гру, 2019 10:29
Рост в сравнении с чем? С ростом цен? Вровень или выпирать?
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