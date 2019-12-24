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В Україні припинилося зростання
зарплат (інфографіка)

В Україні припинилося зростання зарплат (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:29

В Україні припинилося зростання зарплат (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Дивися повний текст В Україні припинилося зростання зарплат (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 10:29

Рост в сравнении с чем? С ростом цен? Вровень или выпирать?
ruvex
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