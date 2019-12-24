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В Україні легально працюють лише 45% осіб працездатного віку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 гру, 2019 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в Україні із 28,5 млн осіб працездатного віку легально працюють лише 12,8 млн.
Дивися повний текст В Україні легально працюють лише 45% осіб працездатного віку
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Додано: Суб 28 гру, 2019 11:13
Работающий без трудового соглашения не означает, что он работает не легально. Если человек написал заявление о приёме на работу, и руководитель организации издал соответствующий приказ, то это легально.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 11:16
Если выжить в стране легально нет возможности, то все способы легальны.
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