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В уряді очікують, що гривня буде й надалі поступово...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 гру, 2019 12:59
Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що найбільш вірогідним сценарієм розвитку ситуації з курсом валют є поступове посилення гривні та відповідне падіння курсу іноземних валют щодо гривні.
Дивися повний текст В уряді очікують, що гривня буде й надалі поступово посилюватися
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