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В уряді очікують, що гривня
буде й надалі поступово...

В уряді очікують, що гривня буде й надалі поступово...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:59

В уряді очікують, що гривня буде й надалі поступово...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що найбільш вірогідним сценарієм розвитку ситуації з курсом валют є поступове посилення гривні та відповідне падіння курсу іноземних валют щодо гривні.

Дивися повний текст В уряді очікують, що гривня буде й надалі поступово посилюватися.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 12:59

Спасибо 73 процентам за наше счастливое детство. Люмпены всё равно не поймут что происходит.
anzavzav
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:57

Принято решение убивать экспортную промышленность?
Хотя действительно ЗЁндер команда пришла на разграбленную Украину, что им ещё делать?
Правильно продавать землю!
Спасибо дятлам 73% за 95 квартал... Злобные клоуны сожрут и вас..
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:37

  straponesa написав:Принято решение убивать экспортную промышленность?
Хотя действительно ЗЁндер команда пришла на разграбленную Украину, что им ещё делать?
Правильно продавать землю!
Спасибо дятлам 73% за 95 квартал... Злобные клоуны сожрут и вас..


А что, есть какая то альтернатива?))
Конрад Карлович
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