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В уряді очікують, що гривня буде й надалі поступово...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 гру, 2019 12:10
Нацбанк обвалил он же и поднимет,нерезам нет смысла выходить из овгз,так что процесс продолжится и грн опять будет укрепляться
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vi2896579
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Додано: Нед 29 гру, 2019 12:28
ну да, такі да, но і такі нєт.
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igorbuda52
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