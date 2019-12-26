RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді очікують, що гривня
буде й надалі поступово...

В уряді очікують, що гривня буде й надалі поступово...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 12:28

ну да, такі да, но і такі нєт.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 137
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суперечки можна буде розв'язувати поза судом: Кабмін...
R2 » П'ят 27 гру, 2019 20:40
1 94
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 20:40
igorbuda52
В уряді планують зменшити рівень безробіття на чверть до...
R2 » П'ят 27 гру, 2019 08:57
3 152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 14:02
Конрад Карлович
Гривня зміцнюється, але ціни в магазинах не падають... 1, 2, 3
R2 » Сер 25 гру, 2019 18:27
26 1915
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 14:17
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9023)
29.12.2019 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.