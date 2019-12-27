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Кабмін перевів "зелену"
енергію на електронні аукціони

Кабмін перевів "зелену" енергію на електронні аукціони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:09

Кабмін перевів "зелену" енергію на електронні аукціони

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів перевів "зелену" електроенергію на електронний аукціон Prozorro.Продажі.

Дивися повний текст Кабмін перевів \"зелену\" енергію на електронні аукціони.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:10

Ничего не пойму. Кто то на аукционе будет покупать электроэнергию по 5 грн? Кто то дурак?
otg
 
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В том то и дело что дураков нету)
Покупать не будут, цена упадёт)
Это же написано в статье!
Читайте между строк, думайте о чем хотел сказать автор, но смог по очевидным причинам...
straponesa
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