Кабінет міністрів перевів "зелену" електроенергію на електронний аукціон Prozorro.Продажі.
Дивися повний текст Кабмін перевів \"зелену\" енергію на електронні аукціони.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:09
Кабмін перевів "зелену" енергію на електронні аукціони
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін перевів \"зелену\" енергію на електронні аукціони.
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:10
Ничего не пойму. Кто то на аукционе будет покупать электроэнергию по 5 грн? Кто то дурак?
Додано: Суб 28 гру, 2019 14:05
В том то и дело что дураков нету)
Покупать не будут, цена упадёт)
Это же написано в статье!
Читайте между строк, думайте о чем хотел сказать автор, но смог по очевидным причинам...
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