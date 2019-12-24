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Мінфін анонсував розміщення
семирічних ОВДП в першому...

Мінфін анонсував розміщення семирічних ОВДП в першому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:53

Мінфін анонсував розміщення семирічних ОВДП в першому...

Пропонуємо до обговорення:
Всього на перший квартал нового року заплановано три аукціони з продажу семирічних облігацій внутрішньої позики.

Дивися повний текст Мінфін анонсував розміщення семирічних ОВДП в першому кварталі 2020 року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 13:53

А кто будет покупать их?
straponesa
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