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Мінфін анонсував розміщення семирічних ОВДП в першому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 гру, 2019 13:53
Пропонуємо до обговорення:
Всього на перший квартал нового року заплановано три аукціони з продажу семирічних облігацій внутрішньої позики.
Дивися повний текст Мінфін анонсував розміщення семирічних ОВДП в першому кварталі 2020 року
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:53
А кто будет покупать их?
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