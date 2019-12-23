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Валовий зовнішній борг України
в третьому кварталі зріс...

Валовий зовнішній борг України в третьому кварталі зріс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 14:36

Валовий зовнішній борг України в третьому кварталі зріс...

Пропонуємо до обговорення:
Валовий зовнішній борг України на 1 жовтня 2019 року склав $119,95 млрд, що на $4,44 млрд, або 3,8% більше, ніж кварталом раніше.

Дивися повний текст Валовий зовнішній борг України в третьому кварталі зріс на 3,8%.
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