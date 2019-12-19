Укртелеком відклав підвищення цін на фіксовану телефонію, що планувалося з 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст Укртелеком відклав підвищення цін на домашні телефони.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 15:50
Укртелеком відклав підвищення цін на домашні телефони
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укртелеком відклав підвищення цін на домашні телефони.
Додано: Нед 29 гру, 2019 22:05
Укртелеком
Цены на домашние телефоны растут и многие уже отказались и правильно сделали---дороговато
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