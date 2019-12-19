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Укртелеком відклав підвищення
цін на домашні телефони

Укртелеком відклав підвищення цін на домашні телефони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 15:50

Укртелеком відклав підвищення цін на домашні телефони

Пропонуємо до обговорення:
Укртелеком відклав підвищення цін на фіксовану телефонію, що планувалося з 1 січня 2020 року.

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R2
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Хотел отказаться от услуг Укртелекома, теперь не буду.
euro_mykola
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 22:05

Укртелеком

Цены на домашние телефоны растут и многие уже отказались и правильно сделали---дороговато
luda-stovba
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Уже отключились.
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2020 06:13

Укртелеком відклав підвищення цін на фіксовану телефонію, що планувалося з 1 січня 2020 року.


Какие 54 грн в месяц за стационарный телефон, в Киеве давно 94грн
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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