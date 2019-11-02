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Прикордонникам підвищать
грошове забезпечення на 15%

Прикордонникам підвищать грошове забезпечення на 15%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:52

Прикордонникам підвищать грошове забезпечення на 15%

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році грошове забезпечення прикордонників збільшиться в середньому на 15%.

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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:53

Хватит раздавать квартиры на шару! Они что с другого теста? Налогоплательщики против! Или на Майдан надо выходить, саами не понимаете? Ворюги!
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 17:53

Пенсии уже год не индексируют, люди сидят на хлебе и воде.
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