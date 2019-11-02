У 2020 році грошове забезпечення прикордонників збільшиться в середньому на 15%.
Дивися повний текст Прикордонникам підвищать грошове забезпечення на 15%.
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Додано: Суб 28 гру, 2019 17:52
Прикордонникам підвищать грошове забезпечення на 15%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прикордонникам підвищать грошове забезпечення на 15%.
Додано: Суб 28 гру, 2019 17:53
Хватит раздавать квартиры на шару! Они что с другого теста? Налогоплательщики против! Или на Майдан надо выходить, саами не понимаете? Ворюги!
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