RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кличко відкрив рух
Шулявським шляхопроводом

Кличко відкрив рух Шулявським шляхопроводом
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:18

Кличко відкрив рух Шулявським шляхопроводом

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко у суботу відкрив рух Шулявським шляхопроводом.

Дивися повний текст Кличко відкрив рух Шулявським шляхопроводом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92644
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2019 18:19

А светофор открывать приедет? ))))))))
p_a_l
 
Повідомлень: 2491
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко розповів, коли в Києві почнуть ремонтувати хрущовки
R2 » Вів 24 гру, 2019 23:39
2 162
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 09:09
alex2013a90
Кличко дозволив помічнику Микитася підняти ціну на...
R2 » Сер 20 лис, 2019 17:43
6 549
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лис, 2019 13:42
RomanTik
Кличко показав, як заводили проліт Шулявского моста (відео)
R2 » Пон 21 жов, 2019 20:24
4 320
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 00:08
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16543)
28.12.2019 18:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.